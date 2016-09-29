Волонтеры отчитались о результатах акции "Военное такси": собрали 85 тысяч гривень

Об этом сообщил основатель одного из крупнейших фондов помощи армии “Повернись живим” Виталий Дейнега в Facebook.

За это время волонтеры собрали: Виталий Дейнега (Повернись живим) - 1300 грн, Евгений Турчак (председатель союза ветеранов АТО в Деснянском районе) - 11200 грн, Галина Алмазова (волонтер-парамедик и мастер спорта по ралли) - 33110 грн Павел Кащук (автообзорщик, основатель школы снайперов) - 190 грн, “Народный тыл” и “АрмияЅОЅ” - 7776грн, Андрей Рымарук (Повернись живим) - 1810 грн. В общем 55391 грн.

За это время заказов с тегом #Wartaxi было 536, из которых 320 уникальных, которые были выполнены сервисом Уклон. Общая сумма выполненных заказов составила 30421 грн.

Общая собранная сумма составила 85812грн. На эту сумму будет куплен следующий джип для 30й бригады. Если он окажется дороже, постоянные спонсоры “Повернись живим” согласились доплатить разницу, - отметил волонтер.

Следующую акцию #WarTaxi волонтеры планируют провести 18-20 октября во Львове.

“Список водителей будет не менее впечатляющим и мы обязательно приобщим к акции Львовских волонтеров и ветеранов. На фото Галина Алмазова, которая “натаксовала” 33110 грн на следующий джип. В мирной жизни она мастер спорта по ралли. На войне Галя вывозит раненых из самых горячих мест зоны АТО. Вы сможете ее встретить за рулем 18 октября в городе Льва. На новом джипе от #Wartaxi”,- добавил Виталий Дейнега.

Организаторы акции благодарят всех кто воспользовался услугами #wartaxi (военного такси): “Вы помогли армии и, возможно, спасли кому-то жизнь. Всем кого физически не смогли вывезти волонтерские экипажи хочу сказать, что вас еще ждет небольшой сюрприз от нас и сервиса Уклон.”