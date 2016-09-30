В ГПУ решают, по какой статье квалифицировать "указ" Януковича в Ростове

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что российская Генпрокуратура "подложила "свинью" Януковичу, отправив украинским следователям копию так называемого указа президента Украины "за подписью "легитимного", в котором 520 прокурорам АРК был оформлен выход из гражданства Украины".

"ГПУ изучит, каким образом квалифицировать такие деяния Януковича - или ст. 353 УКУ (самовольное присвоение властных полномочий), или ст. 366 (служебный подлог), или вообще - очередной эпизод ст. 111 УКУ (государственная измена)", - написал Енин.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ благодаря Генпрокуратуре России получила данные о 291 прокуроре-предателе.

В частности, по словам Луценко, соответствующую информацию он получил из официального письма от Генпрокуратуры РФ, в котором и информирует о подписании Януковичем в марте 2014 года в городе Ростов-на-Дону «указа» о выводе из гражданства Украины работников прокуратуры Крыма.

Таким образом, как заявил Луценко, «благодаря официальному письму ГП РФ украинские следователи получили безоговорочное доказательство вины 229 бывших украинских прокуроров, которым уже объявлено о подозрении», а также дополнительно получила «все данные о 291 предателе».

Луценко также отметил, что должен разочаровать и ГП РФ, и Януковича, ведь «на настоящем указе президента Украины, помимо подписи, должна быть государственная печать». «Ее Янукович, к счастью, забыл украсть», — написал Луценко.