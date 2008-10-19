Посольство Украины в РФ отреагировало на выходку политических маргиналов

Посольство Украины в Российской Федерации обеспокоено тем, что власти Москвы поощряют радикальные организаций России к проведению антиукраинских акций.

Об этом УНИАН сказал пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН, комментируя пикет активистов Евразийского союза молодежи (ЕСМ) перед зданием дипломатической миссии Украины.

«Обеспокоенность Посольства вызывает не сама неудачная выходка политических маргиналов, а тот факт, что городские власти Москвы были официально уведомлены ЕСМ о том, что акция 19 октября будет носить откровенно антиукраинский характер, и это не помешало префектуре Центрального административного округа российской столицы заявить об отсутствии у нее возражений против проведения митинга», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он подчеркнул, что в таком решении городских властей просматривается их политическая позиция в отношении Украины. Тем более, что это уже не первый антиукраинский митинг ЕСМ возле здания дипломатической миссии, разрешение на проведение которого предоставлен муниципальными властями российской столицы.

«Посольство Украины хотело бы надеяться на то, что Министерство иностранных дел РФ, другие органы государственной власти России обратят внимание руководства Москвы на то, что фактическое поощрение радикальных организаций к проведению антиукраинских акций препятствует развитию диалога между нашими странами, разрушает атмосферу доверия и дружбы, традиционно существующие между украинским и российским народами», - подчеркнул он.

В целом О.ВОЛОШИН отметил, что прошедшая сегодня у стен Посольства очередная антиукраинская акция маргинальной организации Евразийский союз молодежи сама по себе не заслуживает никакого внимания.

Он подчеркнул, что организаторы акции не смогли собрать даже тех 15 человек, которые заявлялись в официальном прошении, адресованном московским властям, о проведении митинга.

«Лишь только 8 человек пришли к Посольству огласить оскорбительные лозунги в адрес Украинского государства и его руководства. Такое мизерное число участников лишний раз подтвердило, что попытки разжечь антиукраинские настроения в России не находят поддержки среди подавляющего большинства россиян», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, девять активистов Евразийского союза молодежи провели пикет перед посольством Украины в Российской Федерации. Акция посвящена годовщине акта надругательства над государственными символами Украины на горе Говерла. Участники акции выступали под флагами ЕСМ и держали в руках плакаты «Слава Украине – героям слава» и «Юща под нож, УПА – на кол!». Кроме этого участники пикета выкрикивали лозунги «ЮЩЕНКО – лузер» и «Сало Украине – героям сало», «Слава империи, русские – вставай».

Порядок во время пикета обеспечивало семь работников милиции.

Пикет был санкционирован властями города Москвы.

Справка УНИАН. 19 октября 2007 года Евразийский союз молодежи заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле – самой высокой горе Украины. Активисты организации разместили сообщение, фото и видео о надругательстве над государственными символами Украины на веб-сайте ЕСМ.

20 октября исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины установила лиц, совершивших надругательство над государственной символикой Украины на горе Говерла.