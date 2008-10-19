Ющенко проведет внеочередное заседание СНБО

В понедельник, 20 октября, в 15.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, главная цель заседания – антикризисный план стабилизации финансовой системы Украины.

Также к рассмотрению СНБОУ готовятся вопросы:

борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил, координация правоохранительных органов в этой сфере;

состояние противодействия коррупции в Украине;

выполнение Указа Президента Украины от 20 июля 2007 года № 657 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 июня 2007 года «О направлениях государственной миграционной политики Украины и безотлагательных мероприятиях по повышению ее эффективности»;

состояние выполнения мероприятий, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации.