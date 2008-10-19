«Юща под нож, УПА – на кол!» - в Москве прошла акция юных евразийцев

Девять активистов Евразийского союза молодежи провели пикет перед посольством Украины в Российской Федерации. Акция посвящена годовщине акта надругательства над государственными символами Украины на горе Говерла.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выступали под флагами ЕСМ и держали в руках плакаты «Слава Украине – героям слава» и «Юща под нож, УПА – на кол!».

Кроме этого участники пикета выкрикивали лозунги «ЮЩЕНКО – лузер» и «Сало Украине – героям сало», «Слава империи, русские – вставай». Также активисты ЕСМ выкрикивали антиукраинские лозунги и лозунги против Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Акцией руководил глава администрации международного евразийского движения Павел ЗАРИФУЛЛИН.

Порядок во время пикета обеспечивало семь работников милиции.

Как известно, пикет был санкционирован властью города Москвы.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2007 года Евразийский союз молодежи заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле – самой высокой горе Украины.

Активисты организации разместили сообщение, фото и видео о надругательстве над государственными символами Украины на веб-сайте ЕСМ.

20 октября исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины установила лиц, совершивших надругательство над государственной символикой Украины на горе Говерла. По его словам, это трое молодчиков – «Леонид САВИН (1974 г.р.) гражданин Украины, который с марта этого года постоянно проживает в Москве и является одним из ведущих активистов ЕСМ, ответственным за функционирование веб-сайта организации. Второй - Александр БОВДУНОВ (1986 р.р.), гражданин России, и третий - Валерий МАНТРОВ (1988 г.р.)».