БЮТ сделает все для получения 226 мандатов

Блок Юлии Тимошенко сделает все возможное, чтобы получить 226 мандатов, если внеочередные парламентские выборы состоятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке народный депутат от БЮТ, глава Донецкой областной организации «Батькивщина» Геннадий ЗАДИРКО.

«Мы, как ответственная политическая сила, ставим перед собой задачу недопущения этих выборов… Мы просто сделаем все возможное, чтобы эти выборы не состоялись, - сказал Г.ЗАДИРКО, - Но если нам это не удастся в соответствии с законными возможностями, то мы, безусловно, пойдем на выборы, но будем делать все возможное, чтобы наша политическая сила получила 226 голосов».

Он напомнил, что сегодня Блок Юлии Тимошенко состоит из трех партий: всеукраинского объединения "Батьківщина", Украинской социал-демократической партии (УСДП) и партии "Реформы и порядок» (ПРП).

Однако Г.ЗАДИРКО не исключает, что «число партий, входящих в блок, вероятно, увеличится», но за счет кого увеличится, пока не может сказать.

«Я не исключаю приход в БЮТ «Народной самообороны», возможно, каких-то еще политических сил, но эти вопросы будут решаться на политсоветах и съездах партий», - отметил депутат. Он еще раз подчеркнул, что БЮТ сделает «все возможное, чтобы получить своих 226 голосов в новом парламенте».

«Наша политическая сила не боится выборов. Нам, по большому счету, есть с чем идти к избирателям», - заключил Г.ЗАДИРКО.