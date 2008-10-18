ЦИК: кандидатов в окружные комиссии подала только НУНС

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» сегодня подала в Центральную избирательную комиссию списки членов окружных избирательных комиссий.

Об этом в комментарии УНИН по телефону сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Было подано по 5 кандидатур в каждую из 225-ти окружных комиссий, которые необходимо создать для проведения выборов народных депутатов, всего 1125 кандидатур», - отметил он.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, на данный момент только НУ-НС подала соответствующие списки. В то же время, в соответствии с планом подготовки к досрочным парламентских выборам 7 декабря, сегодня последний день для подачи таких списков.

«Нужно иметь в виду, что срок подачи документов заканчивается сегодня в 24 часа, то есть до конца дня еще более 8 часов остается, и возможны другие субъекты внесения кандидатур. То есть, кроме НУ-НС, мы ждем представление еще от фракций "Партии регионов", КПУ, Блока Литвина и Блока Юлии Тимошенко», - отметил представитель ЦИК.