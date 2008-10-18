Гелетей: Луценко придется давать объяснения в прокуратуре

Руководитель Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ считает, что министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО придется давать объяснения в прокуратуре, почему он позволяет руководить подразделениями МВД представителям БЮТ. Об этом В.ГЕЛЕТЕЙ сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

Он напомнил, что сегодня Прокуратура города Киева возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время выполнения ими своих служебных обязанностей в Центральной избирательной комиссии 14 октября 2008 года.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины („Угроза или насилие относительно работников правоохранительных органов”). В.ГЕЛЕТЕЙ заметил, что наказание по этой статьей предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет.

При этом он опять заявил, что министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО позволяет руководить подразделениями МВД представителям БЮТ: „ Я думаю, его в ближайшее время спросят в Генеральной прокуратуре Украины, потому что МВД сегодня руководит не министр, а руководят народные депутаты от БЮТ. Поверьте, это не голословные слова, доказательная база будет также передана в Генеральную прокуратуру, и в пределах расследования этого уголовного дела также предоставляются соответствующие материалы”.

В.ГЕЛЕТЕЙ также подчеркнул, что в УГО есть видеозаписи всего, что происходило в ЦИК.

При этом присутствующая в студии народный депутат Украины от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО отметила, что в 2007 году при аналогичных событиях в Генпрокуратуре против тогдашнего министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО было возбуждено уголовное дело. Депутат поинтересовалась у руководителя УГО, почему же сейчас не инициируют возбуждения дела против Ю.ЛУЦЕНКО? В ответ на это В.ГЕЛЕТЕЙ сказал: «А кто вам сказал, что мы не инициируем?».

Как известно, 14 октября в ЦИК произошли столкновения между стражами порядка и народными депутатами от БЮТ. Депутаты утверждают, что правоохранители в помещении ЦИК нанесли телесные повреждения парламентариям.

В свою очередь, руководитель Управления государственной охраны В.ГЕЛЕТЕЙ отрицает это. “Мне докладывают о том, что 6 человек есть потерпевших по делу. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, я думаю, что в ближайшее время Генпрокуратура даст ответ на эти вопросы и будет принято законное решение», - прибавил он. По его словам, как только будет завершена оперативно-следственная работа, будет решен вопрос, по какой статьей возбуждать уголовное дело. В.ГЕЛЕТЕЙ также отметил, что если народные депутаты докажут, что Управление госохраны превысило свои полномочия, то он готов отвечать.