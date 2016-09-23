Байден сравнил Донбасс с Техасом

Об этом он заявил в эфире "Голоса Америки", передает "112 Украина".

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"Когда ты говоришь, что Донбасс должен получить специальный статус и собираешься закрепить это в Конституции, это как будто сказать: "Окей, Техас будет иметь специальный статус, потому что мы бы хотели, чтобы Мексика имела больше влияния в Техасе, и мы собираемся провести это через Конгресс США". Это очень сложный шаг, который они согласились предпринять. Я убежден, что они это сделают, но наша задача – сделать все возможное, чтобы когда Украина допускает ошибку (а они у них есть), Европа не могла сказать, что все это не работает из-за Украины", - заявил Байден.

Как сообщал УНИАН, ранее Байден предупредил президента Петра Порошенко о риске снятия Европейским Союзом санкций против России в случае отсутствия прогресса в проведении реформ в Украине.