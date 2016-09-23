ЦИК определилась с датой первых местных выборов

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов объявлено с 22 октября.

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В комиссии сообщили, что по состоянию на 13.00 23 сентября в ЦИК поступило 191 обращение от ОГА относительно назначения выборов.

"22 сентября Верховная Рада Украины назначила на 4 октября внеочередные выборы 54 сельских, поселковых голов, для организации, подготовки и проведения которых необходимо около 4 млн 188 тыс. грн ... Однако, в комиссии имеются средства субвенции государственного бюджета для местных выборов в сумме лишь 10 млн 460 тыс. грн. Следовательно, остаток субвенции составляет более 6 млн 272 тыс. грн. Согласно расчетам, этих средств хватает для финансирования первых выборов в 41 объединенной территориальной общине", - говорится в сообщении.

ЦИК назначила выборы в 41 объединенной территориальной общине по результатам обработки обращений областных государственных администраций в хронологическом порядке их поступления в комиссию.

После принятия указанного постановления на рассмотрении в Комиссии осталось 150 обращений ОГА относительно назначения первых местных выборов.

Комиссия отметила, что предварительно были назначены и проведены 184 первых местных выборов, в том числе в 104 сельских, 54 поселковых, 26 городских советов объединенных территориальных общин. После принятия сегодняшнего постановления количество первых выборов в объединенных территориальных общинах составляет 225.