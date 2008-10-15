Депутаты от БЮТ заблокировали кабинет председателя ВАСУ

Сегодня утром группа народных депутатов Украины от Блока Юлии Тимошенко заблокировала кабинет председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

По данным пресс-службы, сейчас около 30 депутатов находятся возле кабинета председателя ВАСУ, не позволяя никому к нему попасть, таким образом делая невозможным роботу А.ПАСЕНЮКА в нормальном режиме.

О цели прихода в Высший админсуд народные депутаты не сообщают, свои действия не объясняют, утверждают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 13 октября ВАСУ также обвинял депутатов от БЮТ в препятствовании роботе А.ПАСЕНЮКА. По данным пресс-службы, депутаты, в частности, везде сопровождали председателя ВАСУ, мешая ему выполнять текущую работу.

14 октября Секретариат Президента по поручению главы государства Виктора ЮЩЕНКО обратился к председателю ВАСУ А.ПАСЕНЮКУ с просьбой обеспечить рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлен избирательный процесс, в здании ВАСУ.

По данным пресс-службы Президента, это обращение вызвано ситуацией, сложившейся в связи с рассмотрением Киевским апелляционным административным судом дела по упомянутой апелляционной жалобой.

Как подчеркнул руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК, народные депутаты от БЮТ фактически заблокировали работу Киевского апелляционного административного суда, сделав невозможным рассмотрение указанного дела в установленные законом сроки. В результате этого, слушание дела было в который раз отложено на 17 октября.