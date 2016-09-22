Сепаратист Жилин был агентом ФСБ – Шкиряк

Советник главы МВД Зорян Шкиряк склоняется к версии о том, что убийство сепаратиста Жилина спланировали российские спецслужбы. Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

"Если факт смерти (Жилина, - ред.) будет подтвержден, то туда ему и дорога. Мы должны меньше заниматься предположениями, а обращать внимание на те, события, которые предшествовали этому инциденту. Должен вам сообщить, что сегодня никакого юридического подтверждения смерти гражданина Украины Жилина от правоохранительных органов и российской власти не получали", - заявил Шкиряк.

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Он уточнил, что является сторонником версии, что это было спланированное убийство российских спецслужб, однако не исключает, что это может быть инсинуацией.

"Жилин был ценным свидетелем, он был хорошо осведомлен в тех преступлениях, которые совершала РФ на территории Украины, он был прямым агентом ФСБ и еще с Майдана он выполнял задание российских спецслужб", - заявил Шкиряк.

Он напомнил, что Жилин находился в межгосударственном и международном розысках.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане "Ветерок" киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Жилин был убит, а его знакомый Андрей Козырев получил ранения.

Советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк 20 сентября сообщил, что представители министерства внутренних дел РФ подтвердили факт гибели Жилина, однако ожидается официальное подтверждение. Вместе с тем, он не исключил, что его смерть могла инсценировать ФСБ России.

В прокуратуре Харьковской области сегодня сообщили, что не получали официального подтверждения факта смерти Жилина. В отношении лидера "Оплота" в области открыто несколько уголовных производств и объявлен в розыск.