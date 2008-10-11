Депутаты от БЮТ блокируют кабинет главы Апелляционного суда

Группа народных депутатов от БЮТ в Апелляционном административном суде Киева блокирует рассмотрение жалобы Секретариата Президента на решение Окружного административного суда столицы о приостановлении действия Указа главы государства, касающегося назначения досрочных парламентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего административного суда Украины.

Согласно информации собеседника агентства, сейчас группа депутатов от БЮТ находится в служебном кабинете заместителя председателя суда Михаила МЕЖЕВИЧА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом также заявил сегодня руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Секретариата главы государства Руслан КИРИЛЮК.

По его словам, вчера вечером Секретариат Президента подал в административный апелляционный суд столицы апелляционную жалобу на постановление по приостановлению действия указа о роспуске парламента.

«Жалоба была подана с ходатайством о ее безотлагательном рассмотрении, поскольку вчерашнее решение суда очевидно противоречит действующему законодательству и практически блокирует избирательный процесс в стране», - подчеркнул Р.КИРИЛЮК. Однако сегодня, отметил он, прибыв в помещение суда, представители Секретариата Президента имели возможность наблюдать, по сути, повторение прошлогодней практики препятствования работы судей, когда дело касается выборов (и в частности обжалование указов о роспуске ВР). Ведь уже утром в кабинете и.о. председателя суда находился народный депутат от БЮТ, а позже к зданию подтянулись еще несколько парламентариев от этой политической силы.

«В то же время - опять-таки «в лучших прошлогодних традициях» с судьей, который вчера принял постановление, связаться невозможно, материалы дела закрыты в его кабинете - то есть суд просто не может пока приступить к рассмотрению апелляционной жалобы», - сказал Р.КИРИЛЮК, добавив, что как раз принимая во внимание эти обстоятельства, время рассмотрения жалобы в суде еще не назначено.

«Вся эта картина действительно напоминает 2007 год - тогда подобные рейдерские политические судебные постановления принимались также в пятницу вечером, чтобы затянуть процесс их обжалования по крайней мере до понедельника, а возле судов постоянно караулил пикет из народных депутатов, задачей которых было оказание психологического давления на судей - а фактически речь шла об элементарном злоупотреблении своими депутатскими правами», - констатировал Р.КИРИЛЮК.

Руководитель Службы по представительству в судах интересов Президента обратил особое внимание на то, что судья Окружного административного суда Киева вообще не имел права принимать к рассмотрению иск БЮТ о приостановлении действия Указа Президента - ведь по результатам выборов 2007 года Высший административный суд Украины высказался «абсолютно четко» - рассмотрение подобных дел относится исключительно к компетенции Конституционного Суда. ВАСУ также указал на недопустимость обеспечения каких-либо исков путем приостановления избирательного процесса.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил ЦИК проводить любые заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.