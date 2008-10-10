БЮТ просит КС объяснить, что такое оппозиция и коалиция

Фракция БЮТ обратилась в Конституционный Суд с просьбой растолковать конституционные понятия оппозиции и коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По словам А.ПОРТНОВА, такое представление обусловлено тем, что во время выборов избирательные комиссии формируются, исходя из представительства в ВР коалиции и оппозиции.

«Пока Конституционный Суд не даст разъяснения этому, БЮТ не видит предпосылок для начала избирательной кампании», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня вступил в силу указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва, согласно которому парламентские выборы состоятся 7 декабря.