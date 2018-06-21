Владимир Шандра: МЧС должно не только реагировать на чрезвычайные ситуации, но и предотвращать их возникновение

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир Шандра в Брюсселе уже во второй раз. В этот раз он приехал, чтобы принять участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между государствами - участницами Североатлантического договора, и провести встречи в Европарламенте. Пользуясь случаем, УНИАН попросил министра рассказать как о подписанном документе, так и о последующем сотрудничестве с Евросоюзом, НАТО, о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Украине и внедрении единого номера экстренного вызова «112». Владимир Николаевич, вы подписали Меморандум с НАТО о гражданских трансграничных перевозках. Что, собственно дает настоящий документ для Украины? Полное название подписанного документа - “Меморандум о взаимопонимании между государствами-участницами Северо-атлантического договора и другими государствами, которые принимают участие в программе “Партнерство ради мира” относительно содействия неотложным гражданским трансграничным перевозкам”. Таким образом, мы стали 21-й страной, которая подписала это соглашение. К нему уже присоединились Болгария, Векликобритания, Армения, Германия, Финляндия, Грузия, Литва, Молдова, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Македония, Хорватия, Турция, Албания. Настоящий документ существенно облегчает осуществление трансграничных перевозок в случае чрезвычайных ситуаций естественного или техногенного характера: то ли перевозки спасателей, то ли гуманитарного груза, как в Украину, так, соответственно, из Украины. При этом, страны, которые подписались под соглашением, должны помогать в ускорении всех необходимых процедур при пересечении границы спасательного оборудования и персонала.

Есть ли у вас какие-то планы относительно развития других проектов сотрудничества с НАТО? Наше министерство, как известно, прежде всего, занимается гуманитарной помощью. И потому, во время встречи с помощником Генерального секретаря НАТО Майклом Говардом, я искренне поблагодарил за помощь во время наводнения в Украине: по нашей просьбе отозвались 11 стран-членов НАТО.

Кроме того, я посетил Евроатлантичний центр реагирования на катастрофы. В него поступает вся информация о разного рода чрезвычайных ситуациях, и уже этот центр распространяет ее среди стран-членов НАТО, с указанием, какая именно помощь нужна.

Как известно, Украина имеет похожее соглашение и с Еврокомиссией об обмене информацией о чрезвычайных событиях. Не приведет ли это к определенному дублированию функций? Нет, здесь как раз нет дублирования, а если и есть, то это - лишь к лучшему, ведь эти центры способствуют скорейшему предоставлению помощи. Если сигнал идет и от Еврокомиссии, и от системы НАТО, это дает более быструю и разностороннюю реакцию.

Владимир Николаевич, когда мы подписали в прошлом году меморандум с Мониторинговым центром Еврокомиссии об обмене информацией, длительное время были определенные проблемы с координацией. Сейчас эти проблемы уже устранены? Сейчас мы планируем ускорить подписание расширенной Административной договоренности между оперативно-дежурной службой МЧС и Центром мониторинга и информации о механизмах гражданской защиты Европейского Содружества. Проект договоренности уже практически готов. Согласовываем последние “штрихи”, и надеюсь, что на конец октября – начало ноября, мы выйдем на ее подписание. Что это нам даст? Во-первых, стоит отметить, что современные катастрофы не знают границ, они достаточно часто одновременно задевают много стран, поэтому не могут быть локализованы в одном государстве. Потому нам очень важно, чтобы был оперативный обмен информацией и обмен реагированием на нее. Должны быть и четко прописаны механизмы: как поступает информация, какие обязательства сторон. При этом же, предусматривается, что не только Украина будет давать необходимую информацию о катастрофах или чрезвычайных ситуациях. Наше государство также будет получать необходимые данные из других стран, что крайне важно. И чем быстрее будет происходить обмен информацией, тем быстрее будут ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации.

Во-вторых, такое сотрудничество дает возможность надеяться на разную помощь: гуманитарную, техническую, информационную, и, в свою очередь, оказывать такую же помощь странам-партнерам. В Украине уже есть мощное авиационное противопожарное подразделение, которое может помогать гасить пожары в любом уголке Европы.

Также МЧС Украины стремится усовершенствовать систему обмена информацией с НАТО, который позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. Уже в ноябре этого года, по окончании формальных процедур аккредитации, в Брюссель прибудет официальный представитель МЧС Украины, который будет тесно сотрудничать как с НАТО, так и с Еврокомиссией.

Если мы уже начали говорить о сотрудничестве с европейским мониторинговым центром, то нельзя не вспомнить той страшной катастрофы, которая произошла почти год назад в Керченском проливе.После первого участия европейских экспертов и их оценки, информация о последующем нашем сотрудничестве как-то исчезла. Что сейчас происходит в этом вопросе? Во второй раз эксперты приезжали летом этого года, но сейчас этим больше занимается Министерство охраны окружающей среды. Функция МЧС – это все-таки поисково-спасательные работы. Я неоднократно настаивал, чтобы МЧС имело больше полномочий относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций. И с удовольствием хочу отметить, что несколько дней назад Верховная Рада приняла соответствующие изменения к закону о правовых принципах гражданской защиты. В данном законе, среди прочего, речь идет об усилении роли техногенных инспекций, четко выписаны их права и обязанности: сколько раз инспекции должны проверять предприятия, какие выводы могут делать и так далее.

Кстати, очень показательно, что Госпредпринмательство согласовало данный закон, а Минтранс – нет. Заявляет, что к себе контролеров не пустит. Странная позиция. Возникает вопрос: почему государственный орган исполнительной власти может не пускать государственных инспекторов для осуществления, отмечаю, государственной, проверки состояния дел на транспорте?

Такая позиция Минтранса может помешать подписанию закона Президентом? Я надеюсь, что Президент все-таки подпишет данный закон. В нем есть и ряд других положений, которые дают возможность государству работать так сказать на опережение, эффективнее предупреждать катастрофы. Я сейчас инициирую разработку противопаводковой программы для Прикарпатья и Закарпатья. Она нужна немедленно, причем должна быть комплексной и касаться всего региона! На технологическом уровне, мне кажется отработать такую программу достаточно легко: есть соответствующие государственные органы, Госводхоз, Минприроды, которые могут взяться за решение проблемы предотвращения наводнений. Но в первую очередь, нужна политическая воля и соответствующее финансирование.

Для выполнения такой программы, очевидно, сначала нужно решить вопрос борьбы с незаконными вырубками лесов?

Взрослое дерево держит около 2 тонн воды в год. И эксперты говорят, если бы у нас по-варварски не вырубались леса, то последствия нынешнего наводнения были бы меньше на треть. Я убежден, что ни одно отдельно взятое ведомство не сможет самостоятельно навести порядок в этой области. Но для этого есть правительство, есть парламент, есть другие властные органы - и прокуратура, и милиция. И власть должна принять волевое политическое решение: мы не вырубаем леса! Я не устаю повторять, что для Карпатского региона и для самих его жителей – намного более выгоден туристический бизнес, чем лесозаготовка. И для развития этого, туристического бизнеса также должны быть специальные программы, поддержанные и правительством и парламентом, с соответствующим финансированием.

Но давайте вернемся к противопаводковой программе, когда может начаться ее разработка да и, собственно, выполнение? Я убежден, что она должна была начаться еще вчера... Сейчас есть концепт программы, состоялось совещание в Госводхозе, на котором прозвучали достаточно много замечаний и пожеланий. Но есть и надежда, что эта программа достаточно быстро выйдет на утверждение правительства. Конечно, что за год-два кардинально изменить ситуацию невозможно, но начинать нужно уже сегодня. И даже те деньги, которые выделены на противопаводковые мероприятия субъектам на местах и центральным органам власти, должны использоваться эффективно. Мы же хорошо понимаем, что зимой выпадет снег, весной он будет таять, пройдут дожди и соответственно появится будет угроза очередных наводнений.

Видите ли Вы возможность привлечь к этой деятельности европейские фонды? Это в действительности не такой уже простой вопрос, и не только к нашему министерству. Напомню, что была достигнута договоренность со Всемирным банком на выделение 500 млн. дол. на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в виде беспроцентного кредита сроком на 30 лет. Причем, такая договоренность была еще весной. Но решить этот вопрос без Минфина нереально, и где-то таки в кулуарах он и потерялся.

В целом же, в настоящее время мир особенно обеспокоен экологическими ситуациями, и мы прекрасно понимаем, что от наводнений в Карпатах могут страдать и Румыния, и Молдова, и другие страны. И Европа заинтересована в том, чтобы, например в Западной Украине не было вспышки инфекций. Так же я, как министр чувствую производительную настройку ЕС к общему решению этих проблем.

На помощь пострадавшим от наводнения многие люди посылали свои деньги, много организаций перечисляли однодневный заработок. Есть ли у Вас уверенность, что эти деньги будут потрачены по назначению? Это вопрос – не к МЧС. Фонды открывались при местных госадминистрациях, при Минтруда и других органах центральной исполнительной власти. Потому нужно спрашивать именно их, как использовались деньги.

То есть, условно говоря, потушили пожар и уехали? Мы начали работать еще 25 июля, был создан оперативный штаб, который я возглавил. На первом этапе аварийно-спасательных работ действия МЧС высоко оценили ООН и Еврокомиссия, о чем свидетельствуют официальные выводы.

Уже 2 августа был создан штаб по восстановлению пострадавших регионов, поскольку было признано - аварийно-спасательные работы закончились. Этот штаб возглавляет первый вице -премьер, в его состав входят все профильные министры.

Владимир Николаевич, как продвигается работа по созданию единого номера экстренного вызова “112”? Скажу откровенно, нам чрезвычайно сложно было работать с МВД. Сначала было определенное непонимание наших целей и задач, но на прошлой неделе нам удалось согласовать технические условия для всех служб, которые будут работать в этом сегменте: это МВД, Министерство здравоохранения, коммунальные службы, Госсвязь. Мы также выработали единые технические условия, на основе которых будет делаться проектирование. Считаю, что это очень серьезный шаг для создания службы 112. Сейчас обсуждается ее устав, и, надеюсь, на будущей неделе он будет одобрен.

Вы же понимаете, проще ввести новый номер, назвать его «112», но без какого-либо межведомственного взаимодействия. Мы же стремимся, чтобы это был реальный номер экстренного вызова, для предоставления оперативной и квалифицированной помощи тем, кто в ней нуждается. Причем это должна быть сразу новейшая система - 5-го поколения.

И когда теперь можно ожидать внедрения этого номера в Украине?

Мы поставили задачу - к Евро-2012 запустить систему 112 по всей Украине. И это вполне реально. Думаю, в начале следующего года мы введем в строй службу экстренного вызова в одном из больших городов как пилотный проект. Необходимо протестировать систему и в случае необходимости устранить недостатки.

А по-английски по этому номеру будут разговаривать?

Обязательно, диспетчеры будут разговаривать не только по-английски, но и на других языках! И мы здесь надеемся на помощь польских коллег. Кстати, в ближайшее время мы планируем проведение международной командно-штабной учебы, на котором спасательные ведомства Украины и Польши будут перенимать опыт тех стран, которые уже проводили Чемпионат мира по футболу. В частности, немецкие спасатели уже выразили готовность провести такую встречу и обсудить методы обеспечения безопасности болельщиков на стадионах, порядок эвакуации с них в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также смоделировать другие возможные негативные ситуации, которые могут возникать во время Евро-2012. Украина и Польша проводят чемпионат совместно, следовательно заинтересованы, чтобы обе страны были хорошо подготовлены.

Сергей Воропаев