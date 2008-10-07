Ющенко назначил консультации о роспуске парламента
19:47, 07 октября 2008Политика
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На 8.00 8 октября
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил консультации о роспуске парламента на 8 часов утра 8 октября.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
В частности, по ее словам, завтра утром состоятся консультации относительно принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.
И.ВАННИКОВА сообщила, что Президент разослал персональные телеграммы с приглашением на эту встречу председателю парламента, его двум заместителям, а также лидерам пяти парламентских фракций.
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