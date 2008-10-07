Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил консультации о роспуске парламента на 8 часов утра 8 октября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

В частности, по ее словам, завтра утром состоятся консультации относительно принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

И.ВАННИКОВА сообщила, что Президент разослал персональные телеграммы с приглашением на эту встречу председателю парламента, его двум заместителям, а также лидерам пяти парламентских фракций.