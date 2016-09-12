НАБУ покрывает махинации Лещенко - общественный активист

Об этом на своей странице в Facebook написал общественный активист Карл Волох.

Волох отметил, что проверка заявления о преступлении «начинается именно с внесения в ЕРДР, поэтому основанием для невнесения этой информации в реестр может быть то, что детективы не усматривают там признаков нарушения закона». Получение подарков должностными лицами, в том числе, нардепами, закон квалифицирует как получение неправомерной выгоды, а если сумма такой выгоды превышает $15 тыс, это грозит подозреваемому от 8 до 12 годами тюрьмы с конфискацией имущества.

Волох подчеркнул, что неизвестно, существует ли договор займа между нардепом Лещенко и главредом издания "Украинская правда" Аленой Притулой.

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"В любом случае, деньги – это товар и пользование ими имеет цену, измеряемую в процентах годового "интереса". То есть, даже выделение этого займа без процентов или по заниженному проценту является получением неправомерной выгоды должностным лицом", – написал он.

Общественный активист добавил, что также непонятен статус суммы, внесенной якобы девушкой Лещенко – диджеем Анастасией Топольской.

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"Закон позволяет получать подарки от близких людей, но статуса "любовница" в перечне этих близких точно нет. Топольская также не родственница и не гражданская жена, так как замужем за другим человеком. Сделай Лещенко ее совладелицей жилья на соответствующую долю, этот вопрос бы отпал (максимум – следовало получить от ее мужа нотариально заверенный отказ от прав на квартиру как приобретенную из личных средств девушки)", – написал Карл Волох.

Он также добавил, что нардеп купил квартиру примерно на 40% ниже рыночной стоимости.

"Скидка" составляет $150 тыс (в десять раз больше упоминавшихся выше "особо крупных размеров". И если глава НАБУ Артем Сытник делает вид, что это нормальная практика – вначале проводить проверку информации о таком преступлении "среди своих", а уже потом решать, вносить ли ее в ЕРДР, то я не уверен, что мы можем доверять объективности этого органа", – резюмировал Волох на своей странице в соцсети.