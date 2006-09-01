VIP-первоклассники на празднике 1 сентября (фоторепортаж)
13:46, 01 сентября 2006Политика
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Ющенко-Гончар, Кинах, Михайлов
На праздновании Дня знаний в киевском лицее №100 право первого звонка предоставили внучке Президента Украины Ярине-Доминике.
Анатолий Кинах привел в первый класс дочь Софийку. С его слов, то, что его ребенок будет учиться вместе с внучкой Президента, стало для него неожиданностью.
В первый класс этого же лицея поступил и сын ректора академии Водного транспорта Василия Михайлова. Мальчика тоже звать Василий.
Фото Александра Синицы
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