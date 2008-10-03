В НУ-НС объяснили, что если выборы и будут, то из-за Литвина

Народный депутат, член фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА считает, что выход Блока Литвина из переговорного процесса относительно создания коалиции свидетельствует о заинтересованности этой политической силы в досрочных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она выразила сегодня в интервью журналистам.

По ее словам, Блок Литвина заинтересован в увеличении своего влияния и не намерен ограничиваться какой-то одной должностью.

«У него (лидера блока Владимира ЛИТВИНА) сегодня прямая заинтересованность во внеочередных выборах, и то, что они выходят сейчас из переговорного процесса, означает, что он берет на себя полную ответственность за то, что внеочередные выборы будут, потому что он хорошо понимает, что коалиция двух просто не складывается арифметически», - сказала К.ЛЯПИНА.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в прямом эфире “5 канала” В.ЛИТВИН заявил, что его политическая сила не будет принимать участия в политических “разводах” Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

“Блок Литвина решительно осуждает шантаж и ультиматумы, откровенную ложь и циничную полуправду, которая льется из уст безответственных власть предержащих. Мы и в дальнейшем будем занимать исключительно ответственную позицию, и требуем ответственных действий от государственных кормчих”, - сказал он. “При таких обстоятельствах мы считаем для себя неприемлемым участие в циничных политических «разводах», - добавил В.ЛИТВИН.

На уточняющий вопрос, означает ли его заявление то, что Блок Литвина больше не будет принимать участия в переговорах о создании коалиции, В.ЛИТВИН не дал прямого ответа: “Мы будем вести диалог со всем парламентом, со всеми фракциями, но хочу сказать: участия в политических «разводах» мы принимать не будем. Потому что сегодня один ультиматум - проголосовали, однако это ничего не дает, потому что через 10 дней могут все переголосовать”.

Сегодня, 3 октября, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ заявил, что считает нереальным создание коалиции в составе фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина. По его словам, Блок Литвина не может принимать участия в консультациях относительно создания коалиции, поскольку они являются прикрытием того, чтобы ни одна политическая сила не успела сделать определенных шагов, «чтобы помешать искусственным досрочным выборам».