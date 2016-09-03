Франция и Германия поднимут вопрос мирного процесса в Украине на саммите G20

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в пятницу, 2 сентября, решили сделать новую попытку разрядки относительно конфликта на Донбассе, пишет Deutsche Welle.

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Меркель признала, что на данный момент она не видит достаточного прогресса в выполнении Минских соглашений. Поэтому она хочет поднять этот вопрос на собрании лидеров двадцати крупнейших экономик мира.

"Германия и Франция очень хорошо соглашаются относительно этого, и мы совместно будем продвигать эту тему", - цитирует руководительницу правительства ФРГ агентство dpa.

Напомним, переговоры на полях G20 в "нормандском формате" сорвались из-за отказа Москвы.