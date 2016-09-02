В Украине на протяжении 2005-2014 годов было продано военного имущества на 1,9 миллиардов гривень - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«Второй фактор (который привел к гибели людей, временной оккупации Крыма, части Донбасса – УНИАН) – хищение военного имущества, что привело к недееспособности ВСУ. Хочу напомнить, что украинская армия после развала Советского Союза получила в наследство 6011 танков, 5791 боевую машину, около 6500 единиц артиллерии, более тысячи боевых самолетов, 400 вертолетов», - заявил он.

По словам генпрокурора, самые большие распродажи прошли до 2005 года и многие документы просто утеряны или уничтожены. Тем не менее, военная прокуратура сейчас восстанавливает эти материалы на проверках различных коммерческих фирм, которые проводили эти сделки.

«В период с 2005 по 2014 год мы имеем полную информацию – было продано военного имущества, за последние 10 лет, на 1 млрд 837 млн 299 тысяч гривен. Из них, к сожалению, из ВСУ было продано 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета и беспилотника, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28 тыс. 555 ракетно-артиллерийского вооружения, 1 млн 824 тысячи стрелкового оружия, боеприпасов на 560 млн (гривень)», - добавил Луценко.