Ющенко: дружба с Россией автоматически продлена на 10 лет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет об автоматической пролонгации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной на следующий 10-летний период.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

Отвечая на вопрос о важности отношений с Россией, Президент Украины сообщил о продлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной на следующий 10-летний период. В.ЮЩЕНКО объяснил, что 30 сентября истек конечный срок, когда стороны могли заявить о намерениях не продлевать действие договора, однако ни одна из сторон таких намерений не заявила.

«Сегодня, 1 октября, сделана правовая пролонгация функционирования этого договора еще на 10 лет, таким образом, и Украина, и Россия с пониманием подошли к тому, насколько являются важными, основополагающими принципы этого договора для развития на перспективу наших двусторонних отношений», - подчеркнул Президент.

Он заверил, что Украина настроена развивать отношения с Россией на принципах добрососедства, на равноправной основе, с уважением к обретению независимости каждого из народов, с правом суверенной нации формировать свою политику как по ключевым внутренним, так и внешним вопросам.

В то же время Президент согласился, что Украина и Россия имеют разногласия что касается видения будущей архитектуры европейской и евроатлантической безопасности, подходов к международному сотрудничеству в разных многосторонних форматах.

«Мы уважаем выбор России, которая выстраивает свой собственный взгляд на политику безопасности, и это ее право. Украинская нация исходит из того, что основополагающая система безопасности, которая лучше всего отвечает национальным интересам любой страны в Европе, в том числе Украины, является коллективная модель безопасности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

*** Договор «О дружбе, сотрудничество и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» от 31 мая 1997 года вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами). В соответствии со статьей 40 договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинается с даты вступления договором в действие и истекает 1 апреля 2009 года. Следовательно, ни одна из сторон не выразила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продлевается на следующий десятилетний период.