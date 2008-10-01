Ющенко ждет от Тимошенко реальных шагов, а не заявлений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сделает реальные шаги по отмене законов антиконституционного характера, которые были приняты парламентом с 2 по 5 сентября, и, таким образом, подтвердит сделанные ею заявления политическими действиями.

Об этом он заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

«Если это намерение искреннее, она может это завтра продемонстрировать на заседании парламента и отмежеваться от тех решений, которые не являются конституционными и ничего общего не имеют с развитием демократии», - сказал Президент, комментируя способы выхода из парламентского кризиса.

Глава государства выразил надежду, что выход из ситуации будет найден однозначно через демократические механизмы - либо эффективные переговоры с закреплением решений в Верховной Раде, либо назначение досрочных выборов.

«То заявление, которое было сделано премьером сегодня, говорит о том, что эта ошибка может быть исправлена. Но это нужно делать искренне, потому что речь идет о судьбе демократии... Если те решения, которые нужно принять, не будут подкреплены действиями парламента, остается такой вариант - это новые выборы. И общество, и я как Президент, пойдут на это с меньшей охотой. Но это тоже способ выхода из кризиса. И это будет демократический ответ», - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что БЮТ принимает все ультимативные условия НУ-НС для создания коалиции «трех».

«Все условия, все ультиматумы, выкручивания рук, которые предложила "Наша Украина, – Народная самооборона», а скорее Вячеслав КИРИЛЕНКО, потому что депутаты НУ-НС просто без условий хотят возобновления коалиции, но ультиматумы мы принимаем для того, чтобы при любых обстоятельствах не дать оснований для уничтожения демократической коалиции, (не дать оснований) предавать Украину и повести страну на досрочные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер подчеркнула, что БЮТ не соглашается с ультиматумами НУ-НС. «Мы не соглашаемся, мы просто их принимаем во имя сохранения демократической коалиции и стратегического курса Украины. Мы проголосуем все, что они требуют, ведь намного важнее сегодня во всех политических спорах Украина, ее стабильность, ее процветание и ее стратегический европейский курс», - пояснила она.