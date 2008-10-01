У Ющенко есть два требования к директивам на переговоры с Путиным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердит директивы на проведение премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО переговоров в Москве по долгосрочным поставкам газа в Украину, только если документы будут качественно подготовлены и своевременно поданы главе государства.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

В то же время он заметил, что Президента прежде всего интересует не формальное представление директив, а практические результаты их реализации. Речь идет о заключении правительством соответствующих соглашений на поставки углеводородов по установленным ценам и четко определенным критериям ценообразования.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что после анализа предварительных переговоров по газовой проблематике нетрудно заметить хроническое невыполнение правительственными делегациями директив Президента.

По его мнению, правительство не достигло заметного прогресса с июня 2008 года, когда В.ЮЩЕНКО поручил ему начать межправительственные переговоры об обеспечении Украины газом.

«Время, за которое можно было решить этот вопрос, утрачено. В Украине в начале отопительного сезона проблема газоснабжения стала фактором внешнего политического влияния на Украину», – сказал А. ГОНЧАРУК.

По его словам, Президент обращает внимание премьер-министра на важность тщательного выполнения утвержденных директив и недопустимость чрезмерной политизации газовой темы в межгосударственных отношениях.

Как сообщал УНИАН, Сегодня Кабинет Министров Украины на заседании одобрил директивы для проведения газовых переговоров с Россией, сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что в ходе обсуждения вопроса выразил ряд замечаний в рамках рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны.

«Премьер-министр дала указание учесть все эти замечания. Если все будет учтено, - а премьер-министр несколько раз подчеркнула необходимость иметь единую позицию украинской стороны на таких переговорах, что полностью совпадает с позицией Президента, высказанной на СНБО, - то мы выйдем на переговоры с единой позицией”, - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Раньше, 29 сентября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что ей удастся на этой неделе посетить Москву для подписания всех необходимых документов, касающихся дальнейших поставок газа в Украине. Вместе с тем, она отметила, что рассчитывает на подписание этих документов до рассмотрения проекта госбюджета на 2009 год в первом чтении, которое назначено на 21 октября.

В свою очередь, пресс-служба Кабмина сообщила, что 2 октября в Москве планируется встреча глав правительств Украины и Российской Федерации, а также переговоры правительственных делегаций относительно подготовки к заключению долгосрочного соглашения о поставках природного газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы правительство немедленно начало официальные переговоры с Российской Федерацией по формированию цены на газ на 2009 год.

В Секретариате Президента считают, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО посетит Москву для получения «политического благословения».

30 сентября источник в правительстве Украины сообщил, что в ходе визита 2 октября Ю.ТИМОШЕНКО в Москву подписание каких-либо документов о поставках природного газа в Украину не планируется.