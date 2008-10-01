Зварич намекает, что Тимошенко сама себя завела в тупик

Фракция БЮТ обратилась с административным иском в суд относительно признания нелегитимным решения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” относительно выхода из состава коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ. При этом депутат сослался на премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

«Вчера на встрече трех фракций премьер-министр сообщила о том, что внесен иск в админпорядке, который подвергает сомнению принятое нашей фракцией решение относительно выхода из коалиции», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он отметил, что в связи с этим сегодня очень трудно вести переговоры относительно возобновления старой коалиции и формирования коалиции в составе трех фракций – БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

«Если суд принимает решение, что почему-то нелегитимным было наше решение, то, конечно, тогда речь может идти о присоединении Блока Литвина к коалиции, которая существовала до 2 сентября. А Блок Литвина заявляет о том, что они не будут присоединяться ни к каким коалициям», - сказал Р.ЗВАРИЧ.