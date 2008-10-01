Яценюк пришел к очень грустным выводам

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что на протяжении последних четырех недель повестка дня заседаний парламента формируется исключительно двумя фракциями – БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что вчера он настаивал на том, что если есть шансы возобновить коалицию, то необходимо хотя бы формировать повестку дня с представителями трех фракций - БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

«Я не говорю сейчас о коалиционном соглашении. Я говорю о первом шаге, который бы дал возможность констатировать факт, что вопрос о возобновления коалиции стоит в повестке дня и есть вероятность, что будет создана коалиция трех», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил, что времени для формирования коалиции остается все меньше и меньше.

«А из того, как вы выясняете отношения, можно сделать очень грустные выводы», - сказал председатель ВР.