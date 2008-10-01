Европа не знает как реагировать на украинские склоки

Очередной политический кризис тормозит движение Украины к Евросоюзу и НАТО. К такому выводу пришли члены делегации немецкого Бундестага после визита в Киев. Они встречались с депутатами Верховной Рады, чтобы понять почему украинская власть до сих пор не может поделить полномочия. Вместо этого услышали лишь жалобы на политику президента.

Председатель комитета Бундестага по делам ЕС Гюнтер Крихбаум говорит, что в Берлин ежедневно поступают неоднозначные сигналы из Украины о внутриполитическом кризисе и европейские партнеры не знают, как реагировать на эти сообщения. «Нынешняя политическая ситуация в Украине нас очень тревожит, ведь у нас есть общее актуальное дело – подписание соглашения об ассоциации», - сказал Крихбаум. По его словам, представители ЕС хотели бы получить от украинской власти четкие ответы, будет ли работать нынешний парламент, будут ли проводиться еще одни досрочные выборы и учли ли украинские политики, что после всего на участки может прийти меньше 50 процентов избирателей. Заместитель председателя комитета Верховной Рады в иностранных делах Тарас Чорновил рассказал, что именно к этому, по его мнению, стремится украинский президент Виктор Ющенко, чтобы ввести в Украине прямое президентское правление. На это Гунтер Крихбаум заметил: «Если это тактика вашего президента, чтобы вывести из игры парламент, то другие европейские парламенты остро на это отреагируют. Но мы должны в этом убедиться». Еще один представитель Бундестага Вальтер Кольбо посоветовал украинским парламентариям прежде всего разобраться с вопросами НАТО, в частности с отношением к этому России. Поскольку, по его мнению, внутренняя политическая система Украины стала заложницей внешней политики.

Немецкая волна