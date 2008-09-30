МИД обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины

Министерство иностранных дел Украины обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Как сказано в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой МИД, вопреки громким заявлениям руководства Российской Федерации о невмешательстве во внутренние дела Украины российская сторона все же не удержалась от искушения разыграть «крымскую карту».

29 сентября Постоянное представительство России при ОБСЕ распространило обращение участников так называемого всекрымского митинга «О грубом нарушении правящим режимом Украины основных конституционных полномочий Автономной Республики Крым».

В МИД Украины считают, что не стоит останавливаться на откровенно провокационных мотивах такого обращения, инспирированного антиукраинскими силами, которые пытаются всячески демонстрировать свою преданность внешнему заказчику.

Очевидно, отмечается в заявлении министерства, что представители «пятой колонны» не остановились на попытках возмутить общественность против политики демократически избранного руководства Украины и прибегли к попыткам очернить его перед мировым сообществом.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают, что с целью дестабилизации ситуации в Крыму используются методы и "грязные" технологии, апробированные в 90-х годах прошлого века, и которые направлены на формирование сепаратистских образований на пространствах бывшего СССР.

«Санкционированные Кремлем действия российской дипломатической миссии в Вене не соответствуют нормам дипломатической этики и международного общения. Такие действия не могут рассматриваться иначе как откровенное, грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства, и как противоречащие интересам народов Украины и России», - отмечается в заявлении МИД.