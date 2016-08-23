НАПК до 1 сентября прекратило доступ к системе е-декларирования

Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

«Сегодня, 23 августа, вступило в силу решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о внесении изменений в некоторые решения НАПК относительно функционирования Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Соответственно, на официальном сайте НАПК временно прекращен доступ к системе е-декларирования», - говорится в сообщении.

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В НАЗК напомнили, что система электронного декларирования начнет работать в полном объеме с 1 сентября.

«Субъекты декларирования, которые до вступления в силу этого решения подали в реестр необходимые документы, должны безотлагательно, но не позднее 7 календарных дней, которые исчисляются с 1 сентября 2016 года, проверить содержание представленных ими в реестр документов и в случае обнаружения неполных или недостоверных сведений в них подать исправленные документы», - сообщили в агентстве.