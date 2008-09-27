На понедельник Тимошенко запланировала совещание по бюджету

17:55, 27 сентября 2008
Политика
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Информация Секретариата Кабмина

29 сентября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание по вопросам, связанным с подготовкой ко второму чтению проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» в части межбюджетных отношений.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, в ходе совещания также будет обсуждаться вопрос о состоянии использования внутрихозяйственных мелиоративных систем.

 

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