На понедельник Тимошенко запланировала совещание по бюджету

29 сентября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание по вопросам, связанным с подготовкой ко второму чтению проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» в части межбюджетных отношений.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, в ходе совещания также будет обсуждаться вопрос о состоянии использования внутрихозяйственных мелиоративных систем.