На понедельник Тимошенко запланировала совещание по бюджету
17:55, 27 сентября 2008Политика
763
Информация Секретариата Кабмина
29 сентября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание по вопросам, связанным с подготовкой ко второму чтению проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» в части межбюджетных отношений.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, в ходе совещания также будет обсуждаться вопрос о состоянии использования внутрихозяйственных мелиоративных систем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter