В глазах Европы Украина упала ниже плинтуса

Европа разочарована тем, что происходит в Украине спустя четыре года после оранжевой революции.

Об этом свидетельствуют комментарии европейских политиков и политических экспертов, полученные корреспондентом "Зеркала недели" во время встреч в Варшаве, Берлине, Париже и Брюсселе.

"Вам пора прекращать глупости во внутренней политике. Имидж Украины на Западе катастрофичен", — заявил профессор Филипп Моро Дефарж из Французского института международных отношений (IFRI).

Одной из основных проблем Украины является принятие и выполнение политических решений, считает директор Берлинской европейской академии профессор Эккарт Штратеншульте.

"Ваша политическая элита занята сама собой, Верховная Рада ничего не принимает, президент называет премьера предателем родины, а БЮТ блокирует парламентскую трибуну — для порядочного немца это очень трудно поддается пониманию", — пояснил он, добавив: "Особенно с учетом того, что Украина настойчиво требует ПДЧ и европейской перспективы. Получается, что это всего лишь лозунги".

Европейские эксперты и политики также в один голос констатируют, что Украина утратила потенциал и привлекательность, возникшие благодаря оранжевой революции.

"Да, на бумаге оранжевая коалиция — наши друзья. Но кредит доверия Ющенко почти нулевой. Ющенко закончился. Осталась Юля", — отметил эксперт брюссельского Центра европейских политических исследований (CEPS) Микаель Эмерсон. "Но ее позиции очень часто меняются, в ее словах отсутствуют ясность, логика и стратегическое видение. С профессиональной точки зрения ее подходы упрощенны, еретичны и спорны. Я не вижу в ней лидера нации", - добавил он.

"Ваша страна потеряла четыре года после Майдана. Сегодняшнее поведение Украины делает миссию ее друзей в Европейском союзе почти невозможной", — подчеркнул руководитель комитета по иностранным делам Европарламента Яцек Сариус-Вольский.

Украинская правда