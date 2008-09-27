Демократический капитализм - самая лучшая система

Джордж Буш заявил, что демократический капитализм является самой лучшей из всех когда-либо существовавших систем в мире.

"Несмотря на коррекции рынка и случаи злоупотреблений, демократический капитализм является лучшей системой из всех, которые когда-либо были выработаны", - заявил Буш, выступая из Белого дома со специальным обращением к стране в связи с финансовым кризисом в США.

По словам президента США, эта система "раскрыла таланты и производительность, а также предпринимательский дух наших граждан".

"Она сделала эту страну лучшим в мире местом для инвестирования и ведения бизнеса, и она придает нашей экономике гибкость и сопротивляемость для того, чтобы амортизировать удары, корректироваться и снова совершать рывок вперед", - цитирует РИА "Новости" главу Белого дома, который выразил уверенность в том, что США смогут успешно преодолеть текущий финансовый кризис.