За каждый "безвизовый" въезд в ЕС могут обязать платить $14 - СМИ

Об этом сообщает EurActiv со ссылкой на собственные источники в ЕС, передает Европейская правда.

"Париж и Берлин настаивают на создании схемы, которая позволит ввести общеевропейскую систему получения разрешений для путешественников, желающих въехать на территорию ЕС", – говорится в сообщении.

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По информации источников издания, в случае создания такой системы путешественники в ЕС из стран, которым не требуются визы, будут обязаны подать заявку онлайн и заплатить за разрешение 14 долларов.

Сейчас известно, что законодательную инициативу предложат осенью, предположительно в ноябре.

Инициатива возникла на фоне повышенной озабоченности по поводу безопасности после терактов в Париже в ноябре прошлого года и дальнейших взрывов в Брюсселе в марте.

По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, "Европейская ESTA" будет распространяться на лиц, которые не обязаны получать визы для въезда на территорию ЕС, например граждан США.

Казнев отметил, что европейская система должна быть построена по образцу электронной системы авторизации путешествий (ESTA) США (автоматизированная система, которая выдает разрешения на путешествия по территории США). Подобные схемы существуют также в Канаде и Австралии.

"Эта идея была впервые высказана в июне, когда комиссары ЕС Димитрис Аврамопулос и Франс Тиммерманс представили ряд предложений по либерализации визового режима для Грузии, Украины, Косова, Турции", – отмечает издание.

EurActiv напоминает, что в 2011 году консалтинговая фирма PwC провела исследование для ЕК и предложила несколько возможных вариантов введения "европейской ESTA".

"Мы, конечно, приветствуем (франко-германское предложение)", – отметила спикер Еврокомиссии Наташа Берто в комментарии изданию.

"Поэтому мы объявили в июне, что будем делать предложение этой осени", – добавила она.

Как известно, последние теракты в Европе вынудили страны ЕС искать новые подходы к борьбе с терроризмом.