БЮТ и НУ-НС сойдутся в кинозале ВР
18:53, 24 сентября 2008Политика
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Сформированы переговорные группы
Фракция БЮТ сформировала переговорную группу для проведения консультаций с фракцией НУ-НС по коалиционным вопросам.
Возглавил группу руководитель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.
Также в группу вошли народные депутаты Андрей КОЖЕМЯКИН, Николай ТОМЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Михаил КОСИВ, Владимир ФИЛЕНКО и Дмитрий ШЛЕМКО.
Согласно достигнутой договоренности между руководителями фракций БЮТ и НУ-НС А.КОЖЕМЯКИНИМ и Вячеславом КИРИЛЕНКО, встреча состоится сегодня в 20.00 в кинозале Верховной Рады.
На переговоры также приглашены представители переговорной группы от фракции Блока Литвина.
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