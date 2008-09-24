БЮТ и НУ-НС сойдутся в кинозале ВР

Фракция БЮТ сформировала переговорную группу для проведения консультаций с фракцией НУ-НС по коалиционным вопросам.

Возглавил группу руководитель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

Также в группу вошли народные депутаты Андрей КОЖЕМЯКИН, Николай ТОМЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Михаил КОСИВ, Владимир ФИЛЕНКО и Дмитрий ШЛЕМКО.

Согласно достигнутой договоренности между руководителями фракций БЮТ и НУ-НС А.КОЖЕМЯКИНИМ и Вячеславом КИРИЛЕНКО, встреча состоится сегодня в 20.00 в кинозале Верховной Рады.

На переговоры также приглашены представители переговорной группы от фракции Блока Литвина.