Эрдоган заверил Порошенко в поддержке целостности Украины в международно признанных границах

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Эрдогана.

В контексте попытки военного переворота, произошедшего в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, глава украинского государства подтвердил поддержку со стороны Украины законно избранных президента и правительства Турции.

Эрдоган в свою очередь заверил Порошенко в неизменности позиции Турции относительно поддержки независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Президент Турции также заявил, что Турецкая Республика не признает оккупацию Крыма и будет продолжать всячески поддерживать крымских татар", - отмечается также в сообщении.

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Кроме того, стороны отметили обоюдную готовность продолжать прилагать все усилия с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами.

Лидеры двух государств отдельно обсудили вопросы развития взаимодействия в энергетической сфере.

Также президент Украины выразил своему турецкому коллеге соболезнования по поводу недавних террористических актов, унесших жизни людей на востоке страны.