Богатырева: Украина должна оставаться президентско-парламентской

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА считает угрожающим для Украины возможное изменение формы правления с президентско-парламентской республики на парламентскую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЁВА заявила на пресс-конференции в Кировограде.

По ее словам, для унитарного государства, каковым является Украина, в условиях нынешней политической культуры это было бы опасным для дальнейшего державотворчества.

Еще одним неприемлемым пунктом, по мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, являются изменения в Конституции в части разделения полномочий между ветвями власти и избрания Президента страны в парламенте.

«Ограничение влияния граждан на такие выборы является недопустимым. Важно и в дальнейшем развивать президентско-парламентскую форму правления с четко выписанными нормами Конституции относительно формирования власти на местном уровне. Нужно более детально выписать права, обязанности и финансовые гарантии для органов местного самоуправления», - считает Р.БОГАТЫРЁВА.

По мнению секретаря СНБО Украины, сегодня самой актуальной задачей для страны является широкое привлечение граждан к дискуссии о конституционных принципах формирования власти и принятие таких изменений.

«Этот вопрос стоит в повестке дня даже скорее, чем внеочередные выборы в Верховную Раду или формирование новой парламентской коалиции», - считает Р.БОГАТЫРЁВА.