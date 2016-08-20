Украина пожаловалась ООН на визит Путина в Крым

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

Дипломат назвал поездку российского лидера на полуостров противоправной.

1/2 В.Єльченко зустрівся з 1-м заступ Генсека #ООН Я.Еліассоном. Обговорили протиправне перебування В.Путіна в Криму pic.twitter.com/hDHwPKKKIX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) August 19, 2016

Также Ельченко остановился усилении концентрации российских вооружений вдоль границы.

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"Ельченко также привлек внимание Я.Элиассона к концентрации российских вооружений вдоль российско-украинской границы, Крыму, Донбассе" , — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием 19 августа 2016г. на территории Украины президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл 19 августа в оккупированном Крыму, где провел заседание с членами Совета безопасности РФ.