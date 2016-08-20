Украина пожаловалась ООН на визит Путина в Крым
Постред Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе встречи с заместителем генерального секретаря всемирной организации Яном Элиассоном обсудил визит в аннексированный Крым президента России Владимира Путина.
Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.
Дипломат назвал поездку российского лидера на полуостров противоправной.
1/2 В.Єльченко зустрівся з 1-м заступ Генсека #ООН Я.Еліассоном. Обговорили протиправне перебування В.Путіна в Криму pic.twitter.com/hDHwPKKKIX— UKR Mission to UN (@UKRinUN) August 19, 2016
Также Ельченко остановился усилении концентрации российских вооружений вдоль границы.
Читайте такжеПутин надеется, что его новый спецпредставитель по связям с Украиной не "пугать" украинскую власть
"Ельченко также привлек внимание Я.Элиассона к концентрации российских вооружений вдоль российско-украинской границы, Крыму, Донбассе" , — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием 19 августа 2016г. на территории Украины президента Российской Федерации Владимира Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл 19 августа в оккупированном Крыму, где провел заседание с членами Совета безопасности РФ.