Украина пожаловалась ООН на визит Путина в Крым

04:36, 20 августа 2016
Политика
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Постред Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе встречи с заместителем генерального секретаря всемирной организации Яном Элиассоном обсудил визит в аннексированный Крым президента России Владимира Путина.

twitter.com/UKRinUN

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

Дипломат назвал поездку российского лидера на полуостров противоправной.

Также Ельченко остановился усилении концентрации российских вооружений вдоль границы.

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"Ельченко также привлек внимание Я.Элиассона к концентрации российских вооружений вдоль российско-украинской границы, Крыму, Донбассе" , — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием 19 августа 2016г. на территории Украины президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл 19 августа в оккупированном Крыму, где провел заседание с членами Совета безопасности РФ.

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