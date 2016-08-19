СМИ: Манафорт организовывал антинатовские и сепаратистские митинги в Крыму

Об этом пишет в своей статье главный редактор издания The Daily Beast Майкл Вайс.

Журналист пишет, что в правовой памятке, попавшей лондонскому изданию The Times еще год назад, цитировался некий высокопоставленный украинский прокурор, заявлявший, что Манафорт был идентифицирован как организатор ряда "антинатовских и антикиевских демонстраций" в Крыму в 2006 году, которые тогда привели к отмене запланированных учений НАТО в Крыму.

Как отмечает Вайс, это было, по-видимому, сделано на службе у Виктора Януковича, который из-за Оранжевой революции в 2004 году не стал президентом и чье последующее возвращение во власть в значительной степени было заслугой Манафорта.

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Согласно упомянутому документу, к росту авторитета Януковича и его Партии регионов привели именно усилия нынешнего главы штаба Трампа, а противостояние и разделение общества по этническому и языковому признакам "было его трюком со времен выборов в Анголе и на Филиппинах", на которых тот работал советником партизанского лидера Жонаша Савимби и президента Фердинанда Маркоса соответственно.

Представитель украинской прокуратуры отмечал, что "постоянно видел доказательства", того что Манафорт рассматривал автономность Крыма от Украины в качестве темы, способной повысить рейтинг Януковича среди избирателей региона.

The Daily Beast подчеркивает, что Манафорт так и не был обвинен ни в каких преступлениях, связанных с вышеуказанными утверждениями, однако на данный момент является фигурантом расследования украинских антикоррупционных властей благодаря наличию его имени в так называемой "черной бухгалтерии" ПР.

"Жульничество Манафорта в Украине способствовало началу народного восстания против его бывшего клиента. Теперь же демократически избранные власти Украины, возможно, помогли определить выбор Америкой следующего президента, устроив скандал вокруг "серого кардинала", - пишет главред издания. По его мнению, "Путины и Януковичи этого мира" должны оценить такую иронию истории.

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Напомним, ранее СМИ также сообщали, что фирма Манафорта непосредственно организовала тайную операцию по лоббированию ПР в Вашингтоне во время президентства Януковича. Заместитель Манафорта в штабе Трампа Год Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи руководства Украины с влиятельными сенаторами и конгрессменами. Сообщалось, что данным фирмам было переведено 2,2 миллиона долларов.

Согласно журналистскому расследованию, опубликованному изданием The New York Times, Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" ПР, когда сотрудничал с Януковичем. Он играл роль политического консультанта-советника и помогал ПР и Януковичу во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.