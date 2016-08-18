Украина в ближайшие дни получит партию военной помощи из США, "Джавелины" пока может не ждать - Пайетт

Об этом сообщил американский посол Джеффри Пайетт в эфире Радио Свобода.

«США предоставили Украине безопасную помощь на 600 миллионов долларов. И я очень горжусь тем, что достигнуто – и наши военные учения в Яворове, и современное оружие, еще более тысячи приборов ночного видения. Новые поставки будут в ближайшие дни», – сказал Пайетт.

На вопрос, получит ли Украина когда-нибудь известные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», посол ответил, что Украина способна сама обеспечить себя необходимым оружием.

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«Украина имеет мощную оборонную промышленность и имеет способность производить собственную амуницию. Я надеюсь, что благодаря сотрудничеству между нашими промышленными отраслями в ближайшие месяцы и годы мощности оборонной промышленности Украины будут укрепляться», – отметил он.

Ранее сообщалось, что США поставляет в Украину контрбатарейные радары, которые позволяют определять местонахождение оружия противника. В июле этого года США также передали Украине значительное количество беспилотных летательных аппаратов.