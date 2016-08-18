Президент сегодня едет на Львовщину

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Вместе с тем, программу пребывания главы государства во Львовской области в пресс-службе не сообщают.

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Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в Администрации президента, программой рабочей поездки Порошенко во Львовскую область запланировано пребывание в городе Броды. Здесь президент Украины заложит капсулу на месте строительства нового завода французской компании Nexans в городе, осмотрит состояние ремонта автомобильной дороги «Броды - Радехов - Червоноград», а также посетит воинскую часть в Бродах.

Справка УНИАН. Компания Nexans откроет третий завод во Львовской области - в городе Броды.

Nexans - французская компания - производитель кабельно-проводниковой продукции. На сегодняшний день Nexans является вторым в мире производителем кабелей. Производственные мощности расположены в 40 странах мира, в составе компании работает около 27 тыс. сотрудников. Общие продажи достигают 6 млрд евро в год.

ООО «Электроконтакт Украина», которое является дочерним предприятием компании Nexans, уже имеет два предприятия во Львовской области.

Первый завод Nexans на Львовщине открыла в городе Перемышляны в 2008 году, второй - в городе Золочев. Завод в Бродах будет крупнейшим предприятием концерна Nexans в области.

Последний раз Петр Порошенко был во Львовской области в апреле 2016 года, когда официально открыл завод японской компании Fujikura.