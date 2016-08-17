Вернувшийся из командировки Луценко обсудил конфликт с главами НАБУ и САП

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В связи с инцидентом 12 августа работников НАБУ и ГПУ сегодня по возвращении из служебной командировки вместе с советником ГПУ, экс-помощником федерального прокурора США Б. Витвицким провел заслушивание объяснений заместителя генпрокурора Юрия Столярчука и начальника департамента Гуцуляка (начальник департамента расследования экономических преступлений Владимир Гуцуляк)", - говорится в сообщении.

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Луценко также встретился с президентом Петром Порошенко и руководителями всех правоохранительных структур.

"Завершил день совещанием с руководителями НАБУ и САП. Решение подтвердили, что у нас общие цели и общая ответственность. Завтра вместе проведем брифинг", - добавил Луценко.

Напомним, в Киеве 12 августа произошел конфликт между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ. Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователями Генпрокуратуры обнаружено стационарный пост наблюдения по адресу: ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры. Сотрудники ГПУ пытались проникнуть в эту конспиративную квартиру, после чего прибыл спецназ НАБУ.

В то же время сотрудники ГПУ задержали двух технических работников НАБУ, которые осуществляли негласные следственные действия, и доставили в здание Генпрокуратуры, где продержали 11 часов.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производствоотносительно работников Генеральной прокуратуры, которые похитили и удерживали работников НАБУ.