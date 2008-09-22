Партия регионов уже готова назвать кандидатуру спикера ВР

Народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов) предполагает, что на этой неделе будет избран новый председатель Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью журналистам.

Депутат напомнил, что председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК подал заявление об отставке.

По его словам, фракция Партии регионов предложила фракциям обсудить вопрос об отставке и на этой неделе вынести его на рассмотрение парламента.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что если заявление А.ЯЦЕНЮКА будет одобрено, то «нужно рассмотреть кандидатуру нового спикера, не дожидаясь формирования новой коалиции, в связи с тем, что спикер по Конституции подписывает законы, которые утверждаются Верховной Радой Украины».

По его словам, если бы избрание председателя ВР зависело только от Партии регионов, то фракция ПР уже сегодня назвала бы кандидатуру. А.ЕФРЕМОВ отметил, этот процесс зависит от того, чтобы за кандидатуру на должность спикера проголосовало достаточное количество депутатов.

«Мы будем консультироваться с нашими коллегами по парламенту, и я думаю, что мы найдем взаимноустраивающую кандидатуру, которая на этой неделе будет избрана спикером парламента», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, «это может быть кандидатура компромиссная, и со стороны Партии регионов, у нас есть такая кандидатура, и это может быть кандидатура, предложенная нашими коллегами».

Как сообщал УНИАН, после выхода фракции «Наша Украина – Народная самооборона» из состава демократической коалиции А.ЯЦЕНЮК 17 сентября подал заявление об отставке с должности председателя Верховной Рады Украины.