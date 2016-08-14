Беглец Онищенко собирается обращаться в Евросуд по правам человека

Депутат утверждает, что прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не связывались с ним. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Нет, со мной никто не связывался, я думаю, им это особо не нужно, так как у нас сегодня и антикоррупционная прокуратура, и прокуратура занимаются дискредитацией моего имиджа и поэтому не проводят какие-либо правомерные действия", - заявил Онищенко.

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Также Онищенко сообщил, что пока не просил о предоставлении политического убежища в Великобритании.

"Я пока ничего не прошу, а нахожусь здесь с видом на жительство. Если будет оказываться давление, и придет экстрадиция на меня, когда будет первый суд по экстрадиции, тогда я буду просить политическое убежище здесь", - сказал он.

Кроме того, депутат утверждает, что не скрывается от следствия.

«Я нигде не прячусь... У них есть мои адреса, мои телефоны, мои адвокаты. Если они действительно хотят проводить честные следственные эксперименты - я всегда доступен для общения с ними», - утверждает он.

По словам Онищенко, адвокаты сообщили его данные руководителю Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницькому.

По его словам, в деле против него есть две составляющие – политическая и экономическая, и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

"У меня есть стопроцентные доказательства политической подоплеки всего этого, и, учитывая, что в Украине об этом просто никто не будет слышать, рассчитывать на какое-то справедливое решение у меня там не будут. Поэтому я решил это делать через Европейский суд, через который я смогу доказать, что это дело политическое и добиться каких-то результатов", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесло государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, есть Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа Онищенко был объявлен во всеукраинский розыск.

Также Украина передала в Интерпол материалы по объявлению Онищенко в международный розыск.