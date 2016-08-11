МИД РФ "предупредил" Киев и Запад, что "гибель" российских военных в Крыму "без последствий не останется"
Министерство иностранных дел России заявило, что "ущерб, нанесенный российской стороне, гибель российских военнослужащих без последствий не останутся".
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
В заявлении также говорится о "надеждах" МИД РФ, что "в западных столицах будут сделаны соответствующие выводы".
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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.
«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко. Сегодня, 11 августа, президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.