Не сгибаться и верить: тираны не вечны

Если бы хозяин Кремля хоть в грош уважал жителей украденного у Украины Крыма, то проводил бы свои гэбэшные провокации за пределами курортного сезона.

А придумать в начале августа сказку о зловредных «украинских террористах» и обстрелах территории Крыма бронетехникой ВС Украины – очень несвоевременный «подарок» крымчанам.

И где логика: в начале августа россияне закрывают керченскую переправу для завода в Крым своей новой боевой техники, подводят ее к Джанкою и другим крымским городам и объявляют о поиске на севере полуострова группы лиц, одетых в форму военнослужащих российской армии, закрывают КПП на границе с Украиной, после чего запускают сказку о задержании «террористов»?

Где свидетельства обстрелов украинскими вооруженными силами территории Крыма? Почему участники «украинской диверсионной группы» - крымчане с российскими паспортами и лишь один украинец, к тому же то ли похищенный с территории Украины, то ли заманенный в Крым нечестным образом?

Как долго властитель России будет петь эту песенку о нелегитимности украинской власти? Можно ему напомнить, что в Украине после революции 2014 года прошли уже три волны выборов – президентские, парламентские и местные

И самый главный вопрос: зачем это Украине? Как терракты в Крыму приблизят возвращение полуострова в состав нашей страны?

Ощущение того, что мы находимся в начале масштабной спецоперации российских спецслужб, ставящей целью повлиять как на внутриполитические (в связи с приближающимися выборами в Думу), так и на международные расклады, подтвердил и Путин.

По свежим следам он раздал рекомендации цивилизованному демократическому миру надавить на «клиентов» в Киеве, а украинцам не отвлекаться от накопления раздражения на «бедственное положение экономики», созданные захватившей власть хунтой. Интересно, как долго властитель России будет петь эту песенку о нелегитимности украинской власти? Можно ему напомнить, что в Украине после революции 2014 года прошли уже три волны выборов – президентские, парламентские и местные. Власть сменилась так, как этого хотели украинцы.

Свои авантюры он всегда организовывают во время олимпийских игр: в 2008 году была вооруженное вторжение в Грузию, в 2014 году – российская армия захватила Крым. «Олимпийская» традиция у них такая.

Последние месяцы многие аналитики, в том числе, из России признавали, что руководство этой страны не знает, что делать с пост-революционной Украиной, как продолжать авантюру на Донбассе и безболезненным для инициаторов войны образом выйти из Минских договоренностей. Ситуация, по их оценке, застыла на месте, вот в Кремле и решили подтолкнуть камень. Как мы знаем, свои авантюры он всегда организовывают во время олимпийских игр: в 2008 году была вооруженное вторжение в Грузию, в 2014 году – российская армия захватила Крым. «Олимпийская» традиция у них такая.

Наша же традиция: не поддаваться на провокации и не сгибаться перед волей опасного врага, у которого нет ни чести, ни совести. Это – наша земля и нам некуда больше идти…

А за Крым и крымчан обидно и больно. Их настращали выдуманной угрозой «украинского фашизма», затем отняли родину, а теперь взяли в разработку спецслужб. Помнится, крымские марионеточные правители завлекали украинских туристов на пустующие пляжи, а украинскую молодежь на роль местной обслуги жирующего в отпусках русского барства в погонах и без. Теперь понятно, что может ждать граждан нашей страны в случае поездки на оккупированный полуостров. Любого невинного украинца за Сивашем будет встречать реальная угроза обвинений в терроризме и заботливо подготовленный гэбистами рюкзак с вещдоками. И никаких шансов доказать, что ты – простой турист, не будет.

Когда-то Ганди сказал такие слова, которые будут актуальны и для нас: «Когда я отчаиваюсь, то вспоминаю, что в конце концов правда и любовь всегда побеждали. Были тираны и убийцы, какое-то время они казались неодолимыми, но в итоге их всегда свергали. Не забывайте об этом никогда».

Юрий Куликов