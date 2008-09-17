Парламент Крыма просит Тимошенко защитить русский язык

Верховная Рада Крыма просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО обеспечить соблюдение прав граждан на использование русского языка и других языков национальных меньшинств в Автономной Республике Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пленарном заседании депутаты приняли обращение к премьеру страны. За такое решение проголосовали 82 из 93-х присутствующих в зале парламентариев.

В частности, в обращении к Ю.ТИМОШЕНКО депутаты назвали недопустимым выполнение в учебных заведениях Крыма приказов министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА «Об утверждении отраслевой Программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств на 2008-2011 годы» и «Об утверждении Инструкции по ведению классного журнала учащихся 5-11(12) классов общеобразовательных учебных заведений», а также положений, изложенных в письме министра охраны здоровья Василия КНЯЗЕВИЧА «О реализации языковой стратегии в высших медицинских учебных заведениях I-IV уровней аккредитации и заведениях последипломного образования Министерства охраны здоровья Украины».

Депутаты попросили отозвать письмо главы Минздрава и отменить приказы министра образования.

«Обращаемся к Вам с предложением принять соответствующие решения о превышении служебных полномочий министром образования и науки И.ВАКАРЧУКОМ и министром охраны здоровья В.КНЯЗЕВИЧЕМ, действия которых ограничивают конституционные права граждан и дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в Крыму», - говорится в обращении к главе Кабинета министров.

Кроме того, крымский парламент рекомендовал Совету министров автономии, органам местного самоуправления и райгосадминистрациям АРК обеспечить в учебных заведениях «реализацию конституционного права граждан на получение образования на родном языке», а также обеспечить в учебных заведениях «использование языка обучения, определенного для данного учебного заведения, при ведении деловой документации и во внутреннем делопроизводстве».