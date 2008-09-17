Журналистов просят не мешать разведке

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что появление в последнее время в СМИ материалов провокационно-негативного характера, задевающих имидж ГУР направлено на дискредитацию ведомства.

Как говорится в заявлении ГУР Минобороны, переданном агентству УНИАН пресс-службой ведомства, "содержание таких публикаций и их направленность нацелены лишь на дискредитацию разведывательного органа Министерства обороны Украины, создание препятствий в исполнении разведывательных задач, а также втягивание бывших и действующих сотрудников ГУР МО Украины во внутриполитические процессы в стране".

Вполне прогнозируемо, что интерес украинского общества и международного сообщества к ГУР Минобороны Украины как к закрытой структуре и ко всему тому, чем занимается военная разведка, будет и в дальнейшем повышенным, говорится в заявлении.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заверяет, что, несмотря на это, будет оставаться вне политики, продолжать выполнять возложенные на него руководством государства задачи и надежно стоять на защите национальных интересов Родины и безопасности украинских граждан.