Проект Портнова-Лавриновича - сродни игре в русскую рулетку?

Председатель партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ считает, что предложенные Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов изменения в закон о выборах народных депутатов приведут к разделу страны между двумя олигархическими кланами.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.КРИЛЯ по поводу инициативы представителей БЮТ и Партии регионов законодательно гарантировать партии-победителю получение 226 парламентских мандатов.

«В Европе нет ни одной страны, где бы избирательная система настолько искажала волеизъявление избирателей, как в предложенном законопроекте Лавриновича-Портнова», - сказал И.КРИЛЬ.

Лидер “Единого Центра” отметил, что "вместо того, чтобы предлагать обществу введение открытых списков, которые приблизили бы депутата к избирателю, БЮТ и ПР интересует лишь сосредоточение власти в своих руках". То есть, считает И.КРИЛЬ, предлагаемые изменения направлены лишь на фактическое введение двухпартийной, а это в украинских реалиях будет означать раздел страны между двумя олигархическими кланами.

"Законопроект Партии регионов и БЮТ предлагает стране сыграть в "русскую рулетку": любой выбор, фактически, будет означать, что оппозиция останется лишь безвольным наблюдателем, без реальных возможностей влияния на социальные и экономические процессы в стране. Всю власть в стране получит одна политическая сила, которая при этом не была поддержана большинством избирателей", - отметил И.КРИЛЬ.

Справка УНИАН. 15 сентября народные депутаты Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов), Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) и Святослав ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ) зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (о совершенствовании отдельных положений).

Проектом предлагается внести изменения в закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” и установить двухтуровую модель выборов (в случае необходимости), не меняя при этом общую избирательную систему.

Проектом также предлагается нормировать сроки проведения внеочередных выборов, с учетом положений части второй статьи 77 Конституции Украины, и предложенной модели в два тура.

Отдельные положения проекта касаются расширения полномочий партий (блоков) – субъектов избирательного процесса и Центральной избирательной комиссии по исключению из избирательного списка кандидатов в депутаты и сроков отмены регистрации кандидатов.