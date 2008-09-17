Владимир Познер: Украина из этого дела выйдет сильнее и в большем порядке

Украина выйдет из политического кризиса и станет сильнее, " в большем порядке". Так считает известный российский журналист-международник Владимир Познер. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он сказал: "Все-таки там есть демократия определенная. То, что там происходит, это не простая вещь, но это нормальная парламентская борьба. И так оно и должно быть. Это меня, не могу сказать, что радует, но я на это смотрю позитивно.

На контраргумент корреспондента " А как же стабильность?", журналист ответил: "Стабильность должна быть естественной. Когда она возникает, потому что все куски ложатся там, где они должны лечь, а не потому, что кто-то сверху взял большую палку и дал всем по башке, например. Нет, не тот случай. И мне очень интересно, что там происходит и я бы очень не удивился, если там, в течение весьма обозримого будущего будет другой президент".

Владимир Познер считает также, что Украина придет к парламентской республике.

Отвечая на вопрос о возможной аналогии между Украиной и Грузией, журналист сказал:

"Есть какая-то существенная разница между Украиной и Грузией и даже между этими нациями. Я не вижу, чтобы на Украине такое произошло. Там могут быть очень неприятные моменты, но почему-то у меня ощущение, что Украина из этого дела выйдет и выйдет сильнее и в большем порядке".