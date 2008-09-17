Герман надеется, что Тимошенко последует примеру Яценюка

Член парламентской фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН одобряет решение Арсения ЯЦЕНЮКА по отставке с должности Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам.

«Я считаю, что это поступок достойный человека, который уважает договоренности и уважает закон», - сказала она.

А.ГЕРМАН также выразила надежду, что согласно коалиционному договору все остальные фигуранты коалиции поступят так же.

«Будем надеяться, что все другие фигуранты распавшейся коалиции будут слугами данных обязательств», - сказала она.

В то же время А.ГЕРМАН считает, что сегодня рано вести речь о каких-то других кандидатурах на должность спикера.

«Когда будут договоренности по коалиции, тогда можно говорить о кандидатуре», - сказала она.

А.ГЕРМАН также сообщила, что лидеры всех фракций ВР обратились к А.ЯЦЕНЮКУ с просьбой продолжать вести пленарные заседания.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ЯЦЕНЮК подал в отставку с должности Председателя Верховной Рады.

«Что касается работы парламента, то заявление я направляю в Регламентный комитет, и, в соответствии с требованиями временного регламента, до того момента, пока не будет рассмотрен этот вопрос, я буду дальше продолжать руководить парламентом», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также призвал всех депутатов «быть честными перед собой и перед людьми, избравшими нас».